Новый скейт-парк построили в Калужской области

В селе Ворсино Боровского района прошла комиссионная приемка нового скейт-парка. Об этом сообщил 5 августа министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Площадь площадки – 525 квадратных метров.

- Площадка подходит для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, катание на роликах, велосипедах ВМХ, трюковых самокатах и другими, и позволяет не только кататься, но и совершенствовать трюки, - прокомментировал Лежнин.

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