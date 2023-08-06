Новый скейт-парк построили в Калужской области
В селе Ворсино Боровского района прошла комиссионная приемка нового скейт-парка. Об этом сообщил 5 августа министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Площадь площадки – 525 квадратных метров.
- Площадка подходит для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, катание на роликах, велосипедах ВМХ, трюковых самокатах и другими, и позволяет не только кататься, но и совершенствовать трюки, - прокомментировал Лежнин.
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