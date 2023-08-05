Житель Калужской области за девять лет построил церковь

В деревне Гольтяево Боровского района открылась церковь в честь Ильи Пророка. Храм появился благодаря усилиям местного жителя Михаила Соловьева, сообщили в пятницу, 4 августа, в администрации района.

- Михаил возводил церковь на протяжении девяти лет, - отметили в администрации. - Помогали ему и другие жители деревни.

Церковь планируют передать в ведение епархии.

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