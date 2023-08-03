Деревня в Калужской области осталась без воды

В четверг, 3 августа, жительница деревни Висящево Боровского района пожаловалась губернатору на проблемы с водой.

- Два месяца писали, ждали воды. Дали. Обрадовались, как манне небесной, но радость была три дня, все опять пропало. Ну как же так можно. Когда же закончиться хамское, безобразное отношение к людям. Дайте воды. Пожалуйста. Сделайте воду, без воды ведь нет жизни. Или у вас, как у мирового правительства, в планах остаток миллиона на всю область.

Ответ на это обращение дали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Водопроводные сети вашей деревни передали на баланс Водоканала только этим летом, поэтому необходимо провести полное обследование, чтобы разобраться в ситуации, - заявили в Минстрое. - В течение месяца проведем его и вернемся с ответом.

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