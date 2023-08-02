В Калужской области белка укусила человека и умерла

Во вторник, 1 августа, в деревне Сатино белка напала на человека. Животное укусило мужчину, и вскоре умерло, рассказали в РИЦ Боровского района.

Труп животного отправили в Калугу на экспертизу. Специалисты будут проверять, не была ли белка заражена бешенством.

Результаты анализов станут известны через месяц.

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