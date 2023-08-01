В Калужской области разбили памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны
В деревне Мишково Боровского района разбили плиту памятникам солдатам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом вечером 31 июля сообщили в прокуратуре Калужской области.
- 30 июля обнаружен факт опрокидывания гранитной плиты памятника, - подчеркнули в ведомстве.
Виновников сейчас ищут.
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