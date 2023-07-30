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В Боровске жителей двух домов оказались отрезаны от мира

Фото: Леси Шатовой.
Опубликовано: 30.07.2023 09:26 0 354
В Боровске жителей двух домов оказались отрезаны от мира

В субботу, 29 июля, РИЦ Боровского района сообщил, что в Боровске жители сразу нескольких двухэтажных многоквартирных домов по улице 8 марта не могут зайти и выйти из домов, подходы к которым затопило водой.

Как пояснил центр, там занимались асфальтированием придомовой территории, рабочие выкопали «корыто» для будущего покрытия и уложили бордюры.

А дальше пришли ливни, вода начала скапливаться напротив домов. Жидкость не смогла уйти, поскольку и трубу для водоотвода выкопали. 

- Сливную трубу мы обязательно установим на прежнем месте, - пообещал замглавы боровской администрации по городскому хозяйству Николай ОСЕЕВ. - Сейчас продолжать работы невозможно в связи с погодными условиями.

- Если бы кто то из руководства подрядчиков поинтересовался ландшафтом, пообщались бы с местными, узнали нюансы( например куда уходит вода после таяния снега, после ливней), наверное и не было бы такой проблемы. Проблема в низкой квалификации людей, которые взялись за эту работу, - справедливо заметила жительница Боровска Леся Шатова.

- Мы оказались заложниками не стихии,а безответственности и необдуманных поступков человека. Стихия здесь не при чем. Живем не в каменном веке, - заметила местная жительница Мария Кастыря. - Мне очень хочется узнать,кто дал команду капать котлован,почему он стоит не огорожен,почему нет настила через канаву?

Вопросы жителей пока остались без ответа, как и сроки решения проблемы.

Труба, которой нет.

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Фото: Леси Шатовой.
Опубликовано: 30.07.2023 09:26 0 354
Тэги: благоустройство строительство
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