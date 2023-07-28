Житель Калужской области погиб от удара током

Около 9:40 утра в пятницу, 28 июля, в деревне Кривское Боровского района от удара током погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, он приехал по заявке от собственника частного дома об отсутствии электроснабжения.

Во время ремонтных работ мужчину ударило током.

Сейчас проводится проверка.

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