Жилой дом сгорел ночью в Калужской области
В ночь на среду, 26 июля, в Боровском районе огонь уничтожил частный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, частный дом загорелся на улице Луговой в деревне Киселево после полуночи.
Из людей никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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