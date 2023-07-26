Жилой дом сгорел ночью в Калужской области

В ночь на среду, 26 июля, в Боровском районе огонь уничтожил частный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, частный дом загорелся на улице Луговой в деревне Киселево после полуночи.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.