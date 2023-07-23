Под Боровском сгорел дом
В субботу, 22 июля, в районе 15:24 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Боровском районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным сведениям, в СНТ «Природа» рядом с деревней Писково загорелся дачный дом. В результате пожара из людей никто не пострадал.
Возгорание полностью ликвидировано.
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