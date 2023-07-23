Под Боровском сгорел дом

В субботу, 22 июля, в районе 15:24 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Боровском районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным сведениям, в СНТ «Природа» рядом с деревней Писково загорелся дачный дом. В результате пожара из людей никто не пострадал.

Возгорание полностью ликвидировано.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.