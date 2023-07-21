В Калужской области 14-летний подросток шесть раз ударил ножом продавца в магазине

В Боровске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 14-ленего подростка за нападение на продавца в магазине на площади Ленина в сентябре прошлого года. Мальчика обвиняют в покушении на убийство и разбойном нападении, сообщили в пятницу, 21 июля, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мальчик решил напасть на магазин, что украсть товары и деньги. С собой он взял молоток и нож.

- Скрыв свое лицо под балаклавой, обвиняемый зашел в магазин, под вымышленным предлогом подозвал продавца, которая вышла из-за прилавка, и нанес ей не менее шести ножевых ранений в шею, - рассказали в СК.

Пострадавшей удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Врачи спасли ей жизнь. А нападавшего задержали в тот же день. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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