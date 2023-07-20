Дом офицеров снесут в Калужской области

В Балабаново в ближайшие дни начнутся работы по сносу бывшего Дома офицеров. Об этом сообщает 20 июля РИЦ Боровского района.

Заместитель главы балабановской администрации Александр Козлов сообщил, что снос и расчистка займут около месяца.

Проезд вокруг здания будет перекрыт. Обойти участок можно будет через двор дома №101 или через лес. Транспорт поедет по трассе.

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