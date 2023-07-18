В Боровске началось благоустройство Текиженского оврага

Два проекта по благоустройству Текиженского оврага реализуются в Боровске. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в администрации района.

В рамках первого подрядчик преобразит территорию родника. Там сделают удобный подъезд к источнику и парковку. Обустроят и сам родник. Идею поддержало большинство жителей города во время онлайн-голосования. Работы выполняются по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сам овраг превратится в ландшафтный парк с применением технологий, которые не нанесут вреда природе. Уже смонтирован свайно-винтовой фундамент, устанавливают конструкции для лестниц, пешеходных зон, детской и смотровой площадок, амфитеатра.

Ранее проект «Свет творящая Текижа» победил во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.