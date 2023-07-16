В Боровском районе не смогли разъехаться «Мицубиси» и мопед
В воскресенье, 16 июля, в Боровском районе произошло ДТП с двухколесным транспортом, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
В 12 часов 45 минут на 15 километре дороги «Боровск-Федорино-Медынь» столкнулись автомобиль «Мицубиси» и веломопед.
Двухколесный траснпорт от удара вылетел в кювет и там опрокинулся.
Несколько человек пострадали. Подробности уточняются.
- На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточняют в управлении.
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