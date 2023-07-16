В Боровском районе не смогли разъехаться «Мицубиси» и мопед

В воскресенье, 16 июля, в Боровском районе произошло ДТП с двухколесным транспортом, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 12 часов 45 минут на 15 километре дороги «Боровск-Федорино-Медынь» столкнулись автомобиль «Мицубиси» и веломопед.

Двухколесный траснпорт от удара вылетел в кювет и там опрокинулся.

Несколько человек пострадали. Подробности уточняются.

- На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - уточняют в управлении.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.