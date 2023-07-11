«ВАЗ-2114» вылетел в кювет в Калужской области

В понедельник, 10 июля, в Боровском районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Поздним вечером в деревне Дылдино автомобиль «ВАЗ-2114» вылетел в кювет и там врезался в опору уличного освещения.

В результате происшествия пострадал водитель авто. Тяжесть его травм уточняется.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

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