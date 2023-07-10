В Боровском районе столкнулись «Газель» и автомобиль «Рено Логан»

В понедельник, 10 июля, в Боровском районе произошло ДТП с грузовой «Газелью», сообщает ГУ МЧС региона.

В 9 часов 40 минут сообщили о ДТП на 87 километре автодороги М-3 «Украина».

Столкнулись «Газель» и автомобиль «Рено Логан». В аварии пострадали люди.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники, -уточнили в управлении.

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