В Калужской области многодетными признают и неполные семьи

В Калужской области «многодетная семья» теперь может быть и неполной, об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает РИЦ Борвоского района.

Выплаты и льготы положены большему количеству человек.

Согласно новому закону, статус многодетных могут получать как семьи полные, так и неполные. Одинокие родители, опекуны и усыновители, у которых трое и более детей, а также родители сыновей и дочерей до 23 лет, которые сейчас служат.

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