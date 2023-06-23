В Боровске отремонтировали провалившуюся дорогу
В Боровске сняли ограничения на проезд у дома №31 на улице Урицкого. Там завершен ремонт, сообщили 23 июня в администрации района.
Провал образовался весной после зимних перепадов температуры.
- Из-за коммуникаций под полотном возникли технические сложности с ремонтом, потребовалось согласование ресурсоснабжающих организаций и их совместное решение, - пояснили в администрации.
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