В Боровском районе пройдет первенство Калужской области по тяжелой атлетике

В субботу, 24 июня, в селе Совхоз Боровский состоится первенство Калужской области по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в четверг в региональном министерстве спорта.

На помост выйдут спортсмены в возрасте от 15 до 23 лет.

Начало соревнований – в 11:00. А официальная церемония открытия стартует в 13:00.

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