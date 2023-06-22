Житель Калужской области погиб, упав с лестницы

В среду, 21 июня, в Боровске погиб мужчина. Первые подробности сообщили в управлении Следственного комитета по калужской области.

Трагедия произошла в частном секторе.

Родственники погибшего рассказали, что мужчина был пьян, упал с лестницы, ведущей в подсобное помещение, и ударился головой.

Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.

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