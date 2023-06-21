В Боровском районе бетономешалка врезалась в «Хендай»

Днем 20 июня на трассе М3 «Украина» в Боровском районе произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель бетономешалки «Тигабро» ехал со стороны Москвы и при перестроении врезался в попутный легковой «Хендай». Ударом легковушку отбросило в центральное ограждение.

С различными травмами 41-летнего водителя «Хендая» отвезли в больницу.

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