В Калужской области будут производить средства гигиены

В рамках ПМЭФ-2023 губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал соглашение с компанией «Натюрель» о расширении производства. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил сам глава региона.

Шапша рассказал, что планируется строительство завода по производству средств гигиены.

- Компанией принято решение о развитии предприятия на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга», - пояснил губернатор. - Сумма инвестиций в новый проект компании составит более 1 млрд рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.

Напомним, что в прошлом году на заводе по выпуску парфюмерно-косметической продукции была запущена производственная линия нетканого полотна. Объем инвестиций в проект уже составил 3,5 млрд. рублей. Создано 80 рабочих мест.



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