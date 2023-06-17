В Боровске построят два новых производства
На Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» появятся два новых резидента. О подписании соглашений по новым инвестпроектам на ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Косметику и бытовую химию планирует производить компания «Андам ХимТек», - рассказал глава региона. - На производстве будет использовано российское оборудование и сырье. Инвестиции в проект составят порядка 1,2 млрд. рублей, будет создано 100 рабочих мест.
Губернатор сообщил, что на предприятии «Теокортекса» полимерам и композитным материалам будут придавать новые уникальные свойства. Например, повышенную прочность.
- Эти технологии также применяется для обеззараживания медицинских изделий, в том числе, различных протезов, - пояснил Владислав Шапша. - Объем инвестиций в проект составит порядка 1 млрд рублей, будет создано 40 рабочих мест.
По словам главы региона, один завод компании уже работает у нас в регионе. Уже 5 лет действует центр разработки и внедрения подобных технологий, но в пищевой промышленности.
- Компания «Теклеор» работает также в сферах экологии, медицины, фитосанитарной обработки, - добавил Шапша.
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