Четыре жилых дома сгорели в калужской деревне
Вечером в четверг, 15 июня, сильный пожар произошел в деревне Мешково Боровского района недалеко от Обнинска. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, огонь уничтожил четыре жилых дома и две хозяйственные постройки.
Из людей никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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