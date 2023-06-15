Четыре жилых дома сгорели в калужской деревне

Вечером в четверг, 15 июня, сильный пожар произошел в деревне Мешково Боровского района недалеко от Обнинска. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, огонь уничтожил четыре жилых дома и две хозяйственные постройки.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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