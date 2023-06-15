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Братья Запашные создадут в Калужской области сафари-парк

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 15.06.2023 15:44 1 559
Братья Запашные создадут в Калужской области сафари-парк

В Боровском районе планируется создать первый в России природный «Сафари-парк» братьев Запашных. Об этом в четверг, 15 июня, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- На ПМЭФ-2023 сделан серьезный шаг в реализации этого проекта. «Корпорация Туризм.РФ» и компания «Цирк братьев Запашных» подписали инвестиционное соглашение, - пояснил Шапша. - Проект большой масштабный, его реализация рассчитана на несколько лет. Площадь парка составит порядка 200 гектаров.

По его словам, на первом этапе планируется именно природный парк. 

- В нем будут наши национальные животные: тигры, медведи, волки, - рассказал губернатор. - Созданы условия для размещения морских обитателей. И даже слонов. Планируется развивать здесь рекреационные зоны, парк развлечений, инфраструктуру гостеприимства. 

Предварительный объем инвестиций в проект – более 15 миллиардов рублей. 

- Наш парк, как я уже сказал, будет первым в стране. На его примере такие комплексы планируется создавать в других регионах, - заявил Шапша. - Для нас это важный проект. Обратились за поддержкой в минэкономразвития РФ с предложением создать здесь особую экономическую зону для развития туризма.

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Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 15.06.2023 15:44 1 559
Тэги: общество
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