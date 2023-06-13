В Калужской области бродячие собаки напали на домашнего пса

В коттеджном поселке «Иван Купала» рядом с селом Ворсино Боровского района появились опасные бродячие собаки. В понедельник, 12 июня, местыне жители пожаловались на животных губернатору Владиславу Шапше.

- Три бродячие собаки сегодня утром напали на домашнего, маленького пса, - написала жительница поселка. - Сейчас ему будут делать операцию.

По словам женщины, в опасности не только питомцы, но и дети. Она просит отловить бродячих собак.

Ситуацию прокомментировали в администрации Боровского района.

- Сожалеем, что так произошло, - заявили чиновники. - Направили заявку по указанному адресу в работу. На этой неделе запланирован выезд специализированной организации. В дальнейшем, для оперативного реагирования, заявки на отлов безнадзорных животных подавайте, пожалуйста, в отдел ЖКХ по тел. 8(48438) 6-59-34.

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