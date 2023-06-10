Боровский район стал самым богатым в Калужской области

Калугастат обновил рейтинг районов Калужской области по уровню средней зарплаты за месяц. По итогам мартовских показателей на первую позицию, опередив Обнинск, вышел Боровский район.

По официальным данным предприятий, где есть как минимум 15 сотрудников, в Боровском районе средняя месячная зарплата составила 82309 рублей. В Обнинске меньше на 300.

Калуга стала только третьей. Малоярославецкий район на четвертой позиции, Жуковский – на пятой.

Самая маленькая средняя зарплата в Калужской области зафиксирована в Жиздринском и Думиничском районах.

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