Похитивший телевизоры на 13 миллионов рублей житель Боровска сел на 5 лет

В среду, 12 апреля, в объединенной пресс-службе судов Калужской области сообщили о приговоре в отношении жителя Боровска.

Мужчина в сговоре с еще одним фигурантом взял автомобиль с фургоном, документы на чужое имя, и прикинулся водителем, который перевозит бытовую технику.

На заводе ему одобрили загрузку и дальнейшую перевозку товара. Таким образом, житель Боровска получил телевизоры на сумму 13 622 977 рублей. После чего вместе со своим сообщником использовал похищенное для своих целей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет исправительной колонии общего режима.

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