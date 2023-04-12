Похитивший телевизоры на 13 миллионов рублей житель Боровска сел на 5 лет
В среду, 12 апреля, в объединенной пресс-службе судов Калужской области сообщили о приговоре в отношении жителя Боровска.
Мужчина в сговоре с еще одним фигурантом взял автомобиль с фургоном, документы на чужое имя, и прикинулся водителем, который перевозит бытовую технику.
На заводе ему одобрили загрузку и дальнейшую перевозку товара. Таким образом, житель Боровска получил телевизоры на сумму 13 622 977 рублей. После чего вместе со своим сообщником использовал похищенное для своих целей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет исправительной колонии общего режима.
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