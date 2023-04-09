Завершился третий этап конкурса Калужской области детского танца «Весенняя капель»

В Боровске состоялся третий этап областного конкурса детского танца «Весенняя капель». Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

По словам главы района, более 500 юных талантов со всей области порадовали жюри и зрителей своими яркими выступлениями.

- Сияющие костюмы, творческие номера - кратко охарактеризовать это мероприятие можно так: «Красота! Танцы! Музыка!», - сказал Калиничев.



Лауреатами 1 степени стали коллективы из Малоярославца, Обнинска и Товарково.



Победители выступят 15 апреля на гала-концерте в Доме народного творчества и кино «Центральный» в Калуге.

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