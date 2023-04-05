Тело 40-летнего мужчины обнаружили в ручье Калужской области

Во вторник, 4 апреля, в ручье деревни Федотово Боровского района обнаружили тело 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Калужской области.

По словам супруги погибшего, накануне он гостил у приятеля, после чего пошел в сторону дома, но так и не вернулся. Женщина забила тревогу и обратилась за помощью в полицию.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

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