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Тело 40-летнего мужчины обнаружили в ручье Калужской области

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 05.04.2023 10:10 0 271
Тело 40-летнего мужчины обнаружили в ручье Калужской области

Во вторник, 4 апреля, в ручье деревни Федотово Боровского района обнаружили тело 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Калужской области. 

По словам супруги погибшего, накануне он гостил у приятеля, после чего пошел в сторону дома, но так и не вернулся. Женщина забила тревогу и обратилась за помощью в полицию. 

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти. По данному факту Следственный комитет проводит проверку. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 05.04.2023 10:10 0 271
Тэги: общество происшествие
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