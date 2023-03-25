В Калужской области найдена живой девочка, которую искали с 15 марта
В субботу, 25 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Боровске найдена живой 14-летняя девочка.
Ранее волонтеры рассказали, что школьница ушла 15 марта в неизвестном направлении и не вернулась домой.
Где находилась девочка все это время, не уточняется.
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