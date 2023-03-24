В Калужской области продавец воровала деньги из кассы, чтобы погасить займ

В пятницу, 24 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту присвоения денежных средств.

Сотрудница одной из торговых точек Боровска сбила пешехода. Потерпевший потребовал выплатить в качестве компенсации 400 тысяч рублей.

У женщины не было такой суммы, поэтому она взяла займ на 100 тысяч рублей, а затем похитила 300 тысяч рублей из сейфа магазина, в котором работала.

Руководство обнаружило недостачу и предложило боровчанке ее погасить с помощью вычетов из зарплаты. Женщина согласилась, а спустя время снова начала брать деньги из кассы для того, чтобы закрыть свой займ.

Таким образом, работница украла более 470 тысяч рублей. В настоящий момент ведется расследование.

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