В Калужской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
В пятницу, 24 марта, поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже ребенка в Боровске.
14-летнюю Арину Ковалеву последний раз видели 15 марта. С того дня ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Была одета: коричневая куртка, черный сарафан, черные колготки, черные ботинки, коричневая сумка.
Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении девочки, звоните по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!