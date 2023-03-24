В Калужской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

В пятницу, 24 марта, поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже ребенка в Боровске.

14-летнюю Арину Ковалеву последний раз видели 15 марта. С того дня ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Была одета: коричневая куртка, черный сарафан, черные колготки, черные ботинки, коричневая сумка.

Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении девочки, звоните по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.

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