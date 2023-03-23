Подросток в Калужской области угнал три автомобиля, чтобы добраться домой

В четверг, 23 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем.

17-летний житель Кирова гулял по Боровску с друзьями. В какой-то момент он увидел на улице машину «Жигули» и решил на ней доехать до своего города.

Дверь автомобиля была открыта. Молодой человек сел внутрь и завел двигатель с помощью соединения проводов зажигания. Он поехал в сторону дома, однако спустя время сработала блокировка руля.

Подросток оставил автомобиль на обочине, а ночью угнал машину той же марки. Но и на этот раз поездка не удалась: двигатель начал глохнуть, поэтому житель Кирова снова покинул авто.

Позже он совершил третью попытку угона и доехал на автомобиле до своего города. После того, как закончился бензин, молодой человек оставил машину посреди дороги.

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