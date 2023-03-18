12-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на Киевской трассе

В субботу, 18 февраля, в Боровском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около трех часов дня на 99-м километре трассы М-3 автомобиль «МАЗ» столкнулся с «Нивой Шевроле», «Форд Фокусом» и «Газелью».

В результате аварии пострадал пассажир «Нива Шевроле» - 12-летний ребенок. Мальчика госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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