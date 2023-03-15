Водитель такси врезался в легковушку на Киевской трассе

В среду, 15 марта, в Боровском районе случилось ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около семи часов утра на 86-м километре трассы М-3 «Украина» водитель такси «Хендай Солярис» врезался в «Фольксваген Поло».

По предварительной информации, таксист ехал из Калуги в сторону Москвы. Мужчина во время разворота не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался в том же направлении. Вследствие чего произошло столкновение.

В результате аварии оба водителя получили различные травмы и были госпитализированы в обнинскую больницу.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

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