Автовоз парализовал движение на трассе М-3 под Боровском

В понедельник, 13 марта, в Боровском районе случилось ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около шести часов утра на 92-м километре трассы М-3 «Украина» водитель фуры «ДАФ» врезался в автовоз «Мерседес».

По предварительной информации, водитель фуры не заметил, как автовоз начал тормозить на спуске с горы. От столкновения автовоз вылетел на встречку и перекрыл сразу две полосы.

Водитель «ДАФ» получил различные травмы и был госпитализирован. Из-за аварии движение по Киевской трассе сильно затруднено.

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