Автовоз парализовал движение на трассе М-3 под Боровском
В понедельник, 13 марта, в Боровском районе случилось ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.
Около шести часов утра на 92-м километре трассы М-3 «Украина» водитель фуры «ДАФ» врезался в автовоз «Мерседес».
По предварительной информации, водитель фуры не заметил, как автовоз начал тормозить на спуске с горы. От столкновения автовоз вылетел на встречку и перекрыл сразу две полосы.
Водитель «ДАФ» получил различные травмы и был госпитализирован. Из-за аварии движение по Киевской трассе сильно затруднено.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!