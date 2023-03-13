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Автовоз парализовал движение на трассе М-3 под Боровском

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 13.03.2023 09:05 1 662
Автовоз парализовал движение на трассе М-3 под Боровском

В понедельник, 13 марта, в Боровском районе случилось ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области. 

Около шести часов утра на 92-м километре трассы М-3 «Украина» водитель фуры «ДАФ» врезался в автовоз «Мерседес». 

По предварительной информации, водитель фуры не заметил, как автовоз начал тормозить на спуске с горы. От столкновения автовоз вылетел на встречку и перекрыл сразу две полосы. 

Водитель «ДАФ» получил различные травмы и был госпитализирован. Из-за аварии движение по Киевской трассе сильно затруднено. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 13.03.2023 09:05 1 662
Тэги: общество происшествие дтп авто
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