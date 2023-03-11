Обнинск Калуга
Главная Новости Боровск
Мобилизация

В Калужской области во время столкновения легковушки и лесовоза погибла женщина

Опубликовано: 11.03.2023 18:00 0 654
В Калужской области во время столкновения легковушки и лесовоза погибла женщина

В субботу, 11 марта, в полдень недалеко от деревни Коростелёво на 24 км автодороги Боровск-Медынь произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля ВАЗ 21114 ехал со стороны Боровска и на крутом повороте не справился с управлением из-за скользкой дороги. При этом машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с лесовозом КАМАЗ. От удара ВАЗ вылетел в кювет. В салоне легковушки находились водитель и четверо пассажиров.

В результате столкновения погибла женщина, сидевшая на заднем сиденье ВАЗа. Еще один пассажир легковушки – мужчина, с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

Водитель КАМАЗа рассказал, что видел, как легковушку стало разворачивать. Он успел сбросить скорость и практически остановился, но избежать столкновения не получилось.

Репортаж с места происшествия смотрите в нашем телеграм канале

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Опубликовано: 11.03.2023 18:00 0 654
Тэги: дтп авария мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru