В Калужской области во время столкновения легковушки и лесовоза погибла женщина

В субботу, 11 марта, в полдень недалеко от деревни Коростелёво на 24 км автодороги Боровск-Медынь произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля ВАЗ 21114 ехал со стороны Боровска и на крутом повороте не справился с управлением из-за скользкой дороги. При этом машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с лесовозом КАМАЗ. От удара ВАЗ вылетел в кювет. В салоне легковушки находились водитель и четверо пассажиров.

В результате столкновения погибла женщина, сидевшая на заднем сиденье ВАЗа. Еще один пассажир легковушки – мужчина, с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

Водитель КАМАЗа рассказал, что видел, как легковушку стало разворачивать. Он успел сбросить скорость и практически остановился, но избежать столкновения не получилось.

Репортаж с места происшествия смотрите в нашем телеграм канале.

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