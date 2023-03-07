В Калужской области супруги перевели мошенникам 6 миллионов рублей

Во вторник, 7 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Жителю Боровского района позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Собеседник рассказал мужчине, что его персональные данные утекли в сеть.

Затем инициативу переняла работница банка. Она уверяла, что на мужчину кто-то начал оформлять кредиты. Более того, его машина стала залогом, а дом выставили на аукцион.

Чтобы остановить мошенников, женщина посоветовала самостоятельно оформить несколько кредитов в разных банках на максимальные суммы и перевести эти деньги на безопасный счет.

Мужчина поверил и выполнил указания, после чего ему сообщили, что все прошло успешно, а деньги вернутся через три дня. Однако позже такая же проблема возникла у его жены.

В результате супруги перевели мошенникам более 6 миллионов рублей. В настоящий момент ведется следствие.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.