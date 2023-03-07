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В Калужской области супруги перевели мошенникам 6 миллионов рублей

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 07.03.2023 09:40 2 758
В Калужской области супруги перевели мошенникам 6 миллионов рублей

Во вторник, 7 марта, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. 

Жителю Боровского района позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Собеседник рассказал мужчине, что его персональные данные утекли в сеть. 

Затем инициативу переняла работница банка. Она уверяла, что на мужчину кто-то начал оформлять кредиты. Более того, его машина стала залогом, а дом выставили на аукцион. 

Чтобы остановить мошенников, женщина посоветовала самостоятельно оформить несколько кредитов в разных банках на максимальные суммы и перевести эти деньги на безопасный счет. 

Мужчина поверил и выполнил указания, после чего ему сообщили, что все прошло успешно, а деньги вернутся через три дня. Однако позже такая же проблема возникла у его жены. 

В результате супруги перевели мошенникам более 6 миллионов рублей. В настоящий момент ведется следствие. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 07.03.2023 09:40 2 758
Тэги: общество криминал
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