В Калужской области из-за ДТП двух иномарок перекрыли дорогу

Как сообщили в информационном центре Боровского района, в понедельник, 6 марта, в деревне Кабицыно произошло ДТП.

Около одиннадцати часов утра водитель «Тойоты» двигался со стороны Совхоза «Боровский» и превысил скорость на повороте. Вследствие чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Мерседесом».

В результате аварии пострадала женщина, ехавшая на пассажирском сидении «Мерседеса». Она получила травмы легкой степени и после осмотра медиков отказалась от госпитализации.

Из-за ДТП перекрыли единственную дорогу через Кабицыно, возникла серьезная пробка. Автомобилисты вынуждены ехать из Обнинска в Балабаново по Киевскому шоссе.

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