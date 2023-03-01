В Калужской области мужчина задушил любовницу и сел на 10 лет

В среду, 1 марта, в прокуратуре Калужской области сообщили об окончании суда над убийцей.

Мужчина проживал в квартире вместе со своей спутницей. Пара часто выпивала и занималась попрошайничеством возле одного из магазинов города.

В мае прошлого года женщина пропала. За поиски взялись сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования полицейские обнаружили ее труп в той самой квартире.

Как установила судмедэкспертиза, причиной смерти стало удушение. Главным подозреваемым в убийстве оказался партнер погибшей.

Мужчину признали виновным и назначили ему 10 лет колонии строгого режима.

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