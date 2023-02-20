Под Боровском обнаружили гору куриных костей и помета

На днях жители деревни Климовское, расположенной в Боровском районе, заметили посреди улицы огромную кучу отходов и обратились с жалобой к местным властям. Подробности сообщили в районном информационном центре.

На место выехал глава администрации Эльдар Абасов вместе с работниками Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По результатам проверки сотрудники обнаружили навал куриных костей и помета.

Жители предполагают, что отходы привезли с белоусовской птицефабрики.

- Теперь ждём заключений от контролирующих структур, - отметил Эльдар Абасов. - Необходимо установить личности тех, кто свозил сюда это «богатство», чтобы привлечь их к ответственности.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.