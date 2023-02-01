Пьяный житель Боровска угнал машину, чтобы покататься

Житель Боровска принял решение продать свой автомобиль. Он припарковал машину возле дома бывшей жены и отдал ей ключи на случай, если авто захотят посмотреть покупатели.

В один из дней родственник экс-супруги отдыхал и употреблял алкоголь. В какой-то момент ему захотелось покататься по городу. Тогда он взял ключи от автомобиля и уехал. После этого мужчина припарковал машину в другом месте, а ключи положил на переднее сидение.

В среду, 1 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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