В Калужской области в результате ДТП скончался 12-летний ребенок

Во вторник, 31 января, в Боровском районе произошло страшное ДТП. Подробности сообщили в прокуратуре Калужской области.

Около восьми часов утра на 408 километре автодороги А-108 Московского большого кольца водитель грузового фургона наехал на переходящего дорогу по пешеходному переходу 12-летнего мальчика.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в Боровскую ЦРБ, однако врачам не удалось спасти мальчика. Он скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура.

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