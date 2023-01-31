В Калужской области в результате ДТП скончался 12-летний ребенок
Во вторник, 31 января, в Боровском районе произошло страшное ДТП. Подробности сообщили в прокуратуре Калужской области.
Около восьми часов утра на 408 километре автодороги А-108 Московского большого кольца водитель грузового фургона наехал на переходящего дорогу по пешеходному переходу 12-летнего мальчика.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в Боровскую ЦРБ, однако врачам не удалось спасти мальчика. Он скончался в реанимации.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура.
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