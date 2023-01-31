В Калужской области сгорел строящийся дом

В понедельник, 30 января, в Боровском районе произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около четырех часов вечера в деревне Коряково на улице Армейская огонь охватил строящийся дом. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Для ликвидации пожара на место прибыли восемь человек, задействованы две спецмашины.

В причинах случившегося предстоит разобраться инспектору ГПН.

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