В Калужской области из-за аномального тепла в январе проснулись бабочки

Информационный центр Боровского района в четверг, 19 января, поделился фотографией бабочки, которая посреди зимы неожиданно проснулась в цеху мебельного производства в деревне Курчино.

Как оказалось, нашествие крылатых красавиц сейчас происходит по всему району. В комментариях в посту откликнулись и другие жители Боровска, которые тоже с удивлением обнаружили бабочек: в квартире на подоконнике, в подъезде или в частном доме. Некоторые из этих насекомых, по словам людей, появились еще в начале января.

Причуды погоды дают о себе: аномальное январское тепло заставляет некоторых представителей флоры и фауны просыпаться и активничать раньше обычного.

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