Жительница Боровска просрочила микрозайм и чуть не попала на 50 тысяч рублей

Жительница Боровска взяла микрозайм в размере 100 тысяч рублей на три года под 57 % годовых. Вовремя вернуть всю сумму у женщины не получилось.



В связи с этим её обязали выплатить пени - 20 % годовых на сумму просроченного долга. Однако и после этого она не спешила погашать долг.



Тогда в 2021 году с женщины взыскали 120 тысяч рублей, но кредитная организация потребовала вернуть и проценты за три года пользования кредитом. Жительнице Боровска предъявили список платежей: 75 тысяч за проценты, 58 тысяч пени и оплата судебных расходов.



Женщина заявила, что сумма пени слишком велика и несоразмерна с долгом. Судья, проанализировав все обстоятельства займа, принял решение снизить размер неустойки до 10 тысяч рублей. Но набежавшие проценты и госпошлину даме все же придется оплатить.

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