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В Боровске заработала диспетчерская служба для жалоб на плохую уборку дорог

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.01.2023 12:00 0 337
В Боровске заработала диспетчерская служба для жалоб на плохую уборку дорог

Как мы уже сообщали, жители Боровска этой зимой жаловались на плохую уборку снега. На минувшей неделе сюда прибыл лично губернатор Владислав Шапша, который осмотрел содержание некоторых улиц.

После нагоняя главы региона местные власти поспешили наладить работу с подрядчиком, который обслуживает городские дороги. Как сообщили в администрации Боровска в субботу, 14 января, компания организовала свою диспетчерскую службу.

- Теперь работает три номера дежурных, по которым боровчане могут обращаться в случае возникновения вопросов. Кроме того, у компании создана страница ВКонтакте, где публикуются фотоотчеты, - отметили в мэрии.

Номера диспетчерской: 8-910-590-99-44 - дежурный дневной смены; 8-930-846-02-17 - дежурный ночной смены; 8-953-460-20-05.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.01.2023 12:00 0 337
Тэги: боровск жкх
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