Под Боровском легковушка столкнулась с фурой

В пятницу, 13 января, в Боровском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около восьми часов вечера на 89-м километре дороги М-3 «Украина» автомобиль «Вольво» столкнулся с фурой «Фредлайнер». Вследствие аварии водители получили различные травмы.

В ликвидации последствий принимали участие девять человек, задействованы три специализированные машины.

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