В Калужской области заправка работала без документов и лицензии

В минувшем 2022 году прокуратура проводила проверку заправок в Боровске. На одной из них сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарушения требований промышленной безопасности.

Выяснилось, что заправочная станция работала без соответствующей документации и лицензии. В пятницу, 13 января, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области сообщили о решении суда.

Собственнику заправки назначили административное наказание в виде приостановления работы станции на 30 суток.

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