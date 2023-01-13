В Калужской области микроавтобус сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

В четверг, 12 января, в Боровском районе произошло ДТП на автодороге А-108 (Московское большое кольцо - Балабаново - М-3 Украина).

60-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Crafter», двигаясь в направлении Балабаново, сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области, в результате происшествия пешеход получил травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, которая доставила его в Боровскую центральную районную больницу.

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